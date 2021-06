Vierjährige vermisst: Polizei findet sie schlafend auf Balkon

Anzeige

Kaiserslautern. In Kaiserlautern ist ein Vermisstenfall glimpflich ausgegangen. Am Dienstagabend hatte ein besorgter Vater die Polizei gerufen, weil seine kleine Tochter unauffindbar war, wie die Polizei Westpfalz am Mittwoch mitteilte. Eine Streife rückte aus und machte sich auf dem Weg zur Wohnung des Vaters.

Damit war der Einsatz dann aber quasi auch schon beendet. Der Vater hatte zwar die gesamte Wohnung abgesucht, die Beamten fanden das Kind allerdings friedlich schlafend auf dem Balkon. Wie die Vierjährige auf den Balkon kam, ist noch unklar.