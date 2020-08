Vier Tote nach Explosion auf Migrantenboot vor Kalabrien

Anzeige

Rom. Bei einer Explosion auf einem Boot mit Migranten im Mittelmeer nahe der italienischen Küste sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Unglück östlich von Kalabrien wurden am Sonntag zudem noch zwei Menschen vermisst, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Das Migrantenboot wurde gerade von einem Schiff des italienischen Zolls in Richtung des Küstenorts Crotone geschleppt, als es aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer fing.

Fünf Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus, darunter zwei Zollbeamte. Unter den Todesopfern ist eine Frau. Zwölf Migranten wurden in ein Aufnahmelager in Crotone gebracht. In Italien sind seit Jahresbeginn bis zum 20. August nach Angeben des Innenministeriums 16.914 Migranten registriert worden, die illegal über das Meer eingereist sind - vier mal so viele wie im Vorjahreszeitraum.