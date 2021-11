Vier Tote durch Erdrutsch in Indonesien

Anzeige

Jakarta. Schwere Regenfälle haben in der indonesischen Provinz Java einen Erdrutsch ausgelöst, durch den vier Menschen getötet wurden. Ein weiterer Mensch wurde dabei verletzt, wie der nationale Katastrophenschutz am Samstag mitteilte. Die Erdmassen hatten in der Nacht mehrere Häuser im Bezirk Banjarnegara erfasst.

Vor sieben Jahren waren in dieser Region bei einem ähnlichen Unglück über 100 Menschen ums Leben gekommen.