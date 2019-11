Vier Tote bei Explosionsunglück in Sizilien

Anzeige

Rom. Bei einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper sind in Sizilien am Mittwoch vier Menschen ums Leben gekommen. Dies meldeten die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos unter Berufung auf die Polizei. Drei weitere wurden verletzt.

Die Feuerwehr hatte zunächst von drei Toten und zwei Vermissten gesprochen, von denen einer später lebend geborgen wurde. Carabinieri-Hauptmann Giancarmine Carusone sagte Ansa, dass in der Fabrik Arbeiter mit Schweißgeräten tätig gewesen seien. Dabei könnten Funken das Feuerwerkspulver zur Explosion gebracht haben. Bei den Toten soll es sich um drei der Arbeiter sowie um die 71 Jahre alte Ehefrau des Besitzers der Fabrik handeln.

RND/dpa