Vier Maskierte rauben Tankstelle in Vorpommern aus

Torgelow. Vier Unbekannte haben in Torgelow im Landkreis Vorpommern-Greifswald eine Tankstelle ausgeraubt. Die Maskierten forderten Bargeld, einer der Täter soll mit einem pistolenähnlichen Gegenstand gedroht haben, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Anschließend seien die Vier mit mehreren hundert Euro zu Fuß in unbekannte Richtung geflohen. Die zwei Angestellten in der Tankstelle seien bei dem Vorfall am Sonntagabend nicht verletzt worden, hätten jedoch einen leichten Schock erlitten. Eine Fahndung ist laut Polizeiangaben ohne Erfolg geblieben. Die Ermittlungen dauern an.