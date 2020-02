Verschollen im Schneesturm - vier Jungen überlebten durch ihr Geschick

Anzeige

Anzeige

Überleben in Eiseskälte: Der siebenjährige Ethan Camille, und seine Cousins Christopher Johnson (14), Frank Johnson (8) und Trey Camille (2) verschwanden während einer Fahrt mit dem Schneemobil durch das ländliche Alaska. Die vier Jungen verbrachten die Nacht in einem selbst gegrabenen Loch, wie CNN berichtet. Am nächsten Tag wurden sie 30 Kilometer außerhalb des Dorfes Nunam Iqua an der Westküste Alaskas entdeckt und gerettet.

Sie wollten den Jüngsten beschützen

Aus seinem Krankenhausbett erzählt Ethan, wie er und seine Cousins versucht hatten zu überleben. Ethans Mutter Irene Camille sagt, die Jungs hätten sich darauf konzentriert, Trey - den jüngsten der Cousins - zu beschützen. "Erst haben wir versucht, einen Weg nach Hause zu finden, aber dann wurde uns kalt", sagte der Siebenjährige gegenüber CNN.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

So gruben sie sich ein Loch, in dem sie schlafen konnten. Um den Jüngsten warm zu halten, legte sich Ethan an die Öffnung des Loch. Dadurch erlitt er Erfrierungen.

Christopher wurde ebenfalls im Krankhaus behandelt. Frank und Trey durften direkt nach Hause zu ihren Familien. "Sie sind meine Babys, ich wünsche niemanden, dass er durchmachen muss, was sie durchmachen mussten", wurde Irene Camille zitiert. Im Krankenhaus sei sie einige Male aufgewacht und habe Ethan beobachtet, nur um sicher zu gehen, dass er tatsächlich zurück sei.

Anzeige

RND/lth