Viele Unfälle: Warnung vor Schnee und Glätte auf deutschen Straßen

Schnee und Glätte haben in der Nacht und am Donnerstagmorgen in Teilen Deutschlands für Probleme gesorgt. Die Polizei registrierte zahlreiche wetterbedingte Unfälle. Auch im Laufe des Donnerstags müssen Autofahrer weiter mit glatten Straßen rechnen.

Etliche Glätteeinsätze hatte die Polizei vor allem in Hessen: In Wiesbaden und Umgebung fuhren sich mehrere Fahrzeuge fest. Auf der Autobahn 66 rutschte ein Auto bei Erbenheim in die Leitplanke und drehte sich. Bei Bad Soden am Taunus geriet ein Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich. In Hofheim rutschte ein Auto auf glatter Fahrbahn in einen wartenden Bus. Bei den Unfällen wurde niemand verletzt. Der Feierabendverkehr kam rund um das gesamte Feldberggebiet nur noch stockend voran. Ein Schwertransport von der A661 zum Windpark wurde aufgrund der Witterung kurzfristig abgesagt.

Straßenglätte im Oberharz: Laster bleiben stehen

Auch in Bayern und Baden-Württemberg berichtete die Polizei von einer erhöhten Zahl an wetterbedingten Unfällen. Probleme gab es zudem im Oberharz in Niedersachsen: Wegen glatter Straßen mussten in der Nacht zum Donnerstag viele Laster stehen bleiben. Gerade an den steilen Hängen hätten viele Lkw nicht mehr weiterfahren können, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Besonders schwierige Bedingungen habe es auf der Bundesstraße 4 bei Torfhaus gegeben. Unfälle gab es keine. Am frühen Morgen waren alle Straßen wieder problemlos befahrbar.

Auch am Donnerstag müssen sich Autofahrer in Teilen Deutschlands auf schlechte Straßenverhältnisse einstellen. Vor allem in Bayern werden Regen, Schneefall und Glätte erwartet. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge können oberhalb von 400 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Besonders am Vormittag sind die Straßen in Bayern glatt. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 5 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es erneut frostig. Es werden Tiefsttemperaturen von bis zu minus 6 Grad in den Alpen erwartet.

RND/seb/dpa