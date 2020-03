Viel Wind und Regen: So wird das Wetter zum Wochenanfang

Anzeige

Offenbach. Windiges und regnerisches Wetter erwartet die Menschen in Deutschland zum Wochenanfang. Bei milden Temperaturen bis zwölf Grad liegt die Schneefallgrenze am Montag bei rund 1000 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Vor allem der Wind werde in den nächsten Tagen das Wetter bestimmen, erklärte DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn: "Der Winter scheint sich stürmisch verabschieden zu wollen."

Am Montag weht nach Vorhersage des DWD meist mäßiger und zeitweise böiger Wind aus Südwesten. Dabei komme es gebietsweise zu Schauern und teils auch zu Graupel. In der Nacht zum Dienstag lassen die Schauer demnach nach.

Viele Wolken und teils kräftiger Regen breiten sich laut DWD am Dienstag aus. Bei Höchstwerten bis 14 Grad werde es mild. Der Wind weht demnach weiter mäßig bis stark. Zunehmend komme es dabei zu stürmischen Böen - an der Nordsee sowie im Bergland auch zu orkanartigen Böen.

RND/dpa