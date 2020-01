Viel Regen und Wind: Ungemütliches Wochenende steht bevor

Anzeige

Trotz milder Temperaturen sorgen Regen und viel Wind für ein ungemütliches Wochenende in Deutschland. Es regne bis in die höheren Wintersportgebiete, erklärte Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach. Der Grund sei subtropische Atlantikluft, die nach Deutschland gelange.

Mehr als 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter

Die Niederschläge fallen demnach teilweise sehr reichlich aus: Vor allem in der Südhälfte kann nach Einschätzung des DWD in den nächsten vier Tagen leicht eine Monatssumme zusammenkommen. Am Mittelgebirge und an den Alpen seien ab Sonntag mehr als 100 Liter pro Quadratmeter nicht auszuschließen. Ob es dadurch und durch Tauwasser zu Hochwasser komme, sei noch nicht abzusehen.

Dazu ist es so mild, dass der Februar schon in seinen ersten Tagen Rekordwerte aufstellen könnte, erklärte Leyser. Werte von 15 Grad und mehr werden keine Seltenheit sein, heißt es in der Vorhersage.

Es wird wieder kalt

Ab Mitte der kommenden Woche sehe es dann wieder mehr nach Winter aus - möglicherweise mit etwas Schnee bis in die tieferen Lagen. Bis Montag muss der Vorhersage zufolge vor allem an der Nordsee und im Bergland mit Sturmböen gerechnet werden, auf einigen Gipfeln auch mit orkanartigen Böen.

RND/dpa