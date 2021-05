Viel Alkohol, keine Masken: 300 Abiturienten feiern illegale Party

Anzeige

Heidelberg. Mit ihrer Abiturfeier haben etwa 300 junge Menschen in Heidelberg (Baden-Württemberg) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, hatten sich die jungen Leute bei der wegen der Corona-Pandemie ohnehin verbotenen Feier zudem nicht an Abstandsgebot und Maskenpflicht gehalten.

Der städtische Ordnungsdienst habe die Auflösung der Feier auf der Neckarwiese verfügt. Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Partygäste dazu aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Dennoch wollten manche der „alkoholisierten und diskussionsfreudigen“ Feiernden nicht gehen. Die Wiese sei schließlich von Polizei und Ordnungsdienst geräumt worden.