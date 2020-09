Viehtransporter auf A3 in Flammen - 80 Ferkel sterben

Anzeige

Abtswind. Ein Schweinetransporter mit 700 Ferkeln an Bord hat auf der Autobahn 3 in Unterfranken Feuer gefangen. 80 Tiere seien in der Nacht auf Mittwoch verendet, teilte die Polizei mit. Etwa 30 der Ferkel seien so sehr verletzt worden, dass sie von einem Metzger und Polizisten erlegt wurden.

Ursache des Brandes schon klar

Als die erste Streife auf der Autobahn eintraf, seien einige verletzte Tiere von dem Auflieger auf die Autobahn nahe Abtswind (Landkreis Kitzingen) gerannt, hieß es weiter. Die Feuerwehr errichtete auf einem angrenzenden Feld eine provisorische Koppel. Ein neuer Transporter holte die Schweinchen später ab. Die Ursache für den Brand war nach ersten Ermittlungen der Polizei vermutlich ein defektes Radlager gewesen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Zwischenzeitlich war die Autobahn Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Später konnten die Autos auf einem Fahrstreifen an dem Transporter vorbeifahren.