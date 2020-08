Video zeigt tierische Müllabfuhr: Bär zieht Tonne über Einfahrt

Anzeige

“Ich bin gerade zur Arbeit gefahren und mein Telefon hat mich alarmiert – in meiner Einfahrt sieht es buchstäblich aus wie in einem Zoo!” Das schreibt Brett Longo aus Florida auf Facebook und zeigt dazu das Video seiner Überwachungskamera.

Darauf zu sehen sind zwei Schwarzbären - einer rennt nur kurz über die Einfahrt, der zweite jedoch hat sich an der Mülltonne zu schaffen gemacht. Doch bevor er den Inhalt genau studiert, zieht er, aufrecht gehend, gemütlich die grüne Tonne, die Vorderpfoten dort, wo die Hände hingehören, quer über den Hof. Nach rund 20 Sekunden bringt er die Tonne schließlich zum Umstürzen. Dann wird auch ein wenig der Müll nach Fressen durchwühlt.

Schwarzbär mag lieber Fertig-Sandwich als selbstgemachte Lasagne

Auf Facebook finden zahlreiche Nutzer das Video sehr amüsant. “Du hast ihm doch antrainiert, die Tonne vom Straßenrand wieder reinzuräumen”, schreibt eine Person an Brett Longo. “Wenn du das Video rückwärts anschaust, räumt er sogar den Müll in die Tonne”, antwortet der Grundbesitzer.

In den Kommentaren verrät er auch, was er fast noch lustiger fand als die Bärenaufnahme an sich: Der Bär mochte offenbar das Essen seiner Frau nicht! “Meine Frau hat selbstgemachte Lasagne weggeworfen - aber der Bär wollte lieber die Verpackung des “Arby’s Beef and Cheddar”-Sandwichs essen.