Video zeigt Flug ins Auge des Hurrikans „Ida”

Anzeige

Anzeige

New Orleans. Beeindruckende Bilder aus dem Auge des Hurrikans „Ida” zeigt ein von der Wetter- und Ozeanografie­behörde der Vereinigten Staaten (NOAA) veröffentlichtes Video. Die Aufnahmen entstanden den Angaben zufolge am Sonntagmorgen bei einem Flug eines Forschungsteams. Hurrikan „Ida” ist am Mittag (Ortszeit) in Louisiana auf Land getroffen.

Ein weiteres Video zeigt die Erschütterung der Maschine beim Flug der speziellen „Hurricane Hunter”-Maschine „Miss Piggy” ins Auge des Hurrikans im Golf von Mexiko.

Anzeige

Das Sturmsystem traf nahe der vorgelagerten Insel Grand Isle mit Windgeschwindigkeiten von 241 Kilometern pro Stunde auf Land. Die Behörden warnten zuvor vor einem lebensgefährlichen Wirbelsturm der Kategorie 4 mit zerstörerischer Wucht. Von schweren Unwettern dürften vor allem New Orleans und Baton Rouge betroffen sein. Über dem warmen Golf von Mexiko hatte „Ida” massiv an Stärke gewonnen.

Auf den Tag genau vor 16 Jahren war Hurrikan „Katrina“ in der Region auf Land getroffen. Damals kamen geschätzt 1800 Menschen ums Leben.