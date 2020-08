Video von schwarzen Kindern in Handschellen sorgt in den USA für Empörung

Anzeige

Aurora. Die Videoaufnahme einer Polizeikontrolle in Aurora im US-Staat Colorada schockiert die USA: Vier schwarze Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahren liegen – teilweise in Handschellen – auf dem Boden. Drei Polizisten stehen neben ihnen. Zwei der Mädchen liegen auf dem Bauch, mit ihren Händen nach hinten gebunden. Später ist zu erkennen, wie eine weitere Frau ebenfalls in Handschellen abgeführt wird. Die Kinder weinen. Später hilft ein Polizist der 17-Jährigen und Zwölfjährigen auf. Aufgenommen wurde die Szene am Sonntag durch eine Passantin, wie die US-Zeitung “Denver Post” berichtete. Später erzählte sie, dass die Polizisten zu Anfang sogar ihre Waffen zogen. Das Video verbreitete sich schnell in sozialen Medien.

Die Polizei von Aurora entschuldigte sich im Nachhinein für den Ablauf der Polizeikontrolle. So habe die Polizei im Zusammenhang mit einem gestohlenen Motorrad ermittelt. Das Auto, in dem die Kinder saßen, habe das gleiche Kennzeichen gehabt, allerdings aus einem anderen US-Staat. Polizeichefin Vanessa Wilson sagte unter anderem: “Ich habe die Familie angerufen, um mich zu entschuldigen und jede Hilfe angeboten, die wir bereitstellen können, insbesondere für die Kinder, die möglicherweise durch die gestrigen Ereignisse traumatisiert sind.”

Die Fahrerin Brittney Gilliam war mit ihren Nichten, Schwestern und ihrer Tochter unterwegs zu einem Nagelstudio. Sie ließ die Begründung nicht gelten. “Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass Sie es nicht anders gehandhabt haben”, sagte Gilliam. “Du hättest ihnen sogar sagen können: ‘Geht zur Seite, damit ich eurer Mutter oder eurer Tante ein paar Fragen stellen kann, damit wir das klären können. Es gab verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen.”

