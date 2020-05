Video: Naidoo, Hildmann, Jebsen - drei Verschwörungstheorien im Faktencheck

Anzeige

Hannover. Corona ist ein “Plan dunkler Mächte”, wird “durch 5G-Handystrahlen übertragen”, und am Ende will “Bill Gates uns alle chippen” lassen. So oder so ähnlich klingen die absurden Theorien, die aktuell zur Corona-Pandemie durchs Netz geistern.

Verbreitet werden sie von Prominenten, wie etwa Xavier Naidoo und Attila Hildmann. Allerdings gehen auch Videos viral, von deren Machern die meisten bislang nichts gehört haben - Ken Jebsen zum Beispiel.

RND-Redakteur Matthias Schwarzer nimmt im Video drei bekannte Verschwörungstheoretiker und ihre Behauptungen genauer unter die Lupe.

Die Quellen zum Video