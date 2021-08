In Minutenschnelle: Video zeigt, wie sich ein harmloser Fluss in einen gefährlichen Strom verwandelt

Anzeige

Kröschenbrunnen. Länder in ganz Europa kämpften zuletzt oder auch noch aktuell gegen Unwetterlagen. Auch die Schweiz war in der vergangenen Woche von Extremregen und Hochwasser betroffen. Ein Video, das das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) auf Twitter teilt, zeigt nun, wie aus einem harmlosen Fluss in kürzester Zeit ein gefährlicher Strom werden kann.

Im Video zu sehen ist die Ilfis. Dabei handelt es sich um einen rund 25 Kilometer langen Nebenfluss der Emme in der Schweiz, hier den Angaben zufolge zu sehen bei Kröschenbrunnen, Teil einer Gemeinde im Kanton Bern. Während der Fluss zu Anfang des Videos tatsächlich noch harmlos vor sich hin plätschert, wird der Wasserstrom in dem dreiminütigen Clip innerhalb dieser kurzen Zeit immer heftiger, reißt zahlreiche Äste und Stöcke mit sich und ist am Ende kurz davor, über das Ufer zu treten und so für weitere Überschwemmungen zu sorgen.

Dauerregen in der Schweiz

Der Dauerregen in der Schweiz hatte in der vergangenen Woche unter anderem dafür gesorgt, dass in der Stadt Lugano ein Tankstellendach unter der Last der Wassermassen einstürzte und mindestens ein Fahrzeug unter sich begrub. Personen kamen dabei zum Glück nicht zu Schaden.