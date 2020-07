Video aufgetaucht: Polizist streckt Betrunkenen mit Faustschlag nieder

Anzeige

Mülheim an der Ruhr. In Mülheim an der Ruhr hat ein Polizist bei einem nächtlichen Einsatz offenbar einen Mann niedergeschlagen. Von dem Polizeieinsatz kursiert derzeit ein Video im Netz. Offenbar wurde es von einem Anwohner gedreht, so ein Sprecher der Polizei Essen gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein junger Polizeibeamter einen schimpfenden, gestikulierenden Mann unvermittelt mit einem Faustschlag niederstreckt, obwohl sich dieser eigentlich schon abgewandt hatte. “Ich geh zu Haus”, sagt der Mann auf dem Video. Ein Polizist ruft ihm hinterher: “Hey, hier bleiben!” Als der Mann daraufhin umkehrt, wird er niedergestreckt. Eine Familie steht samt Kinderwagen um die Szenerie herum. Ein Mädchen schreit: “Mein Papa!”

“Angriff abgewehrt”

Die Polizei selbst teilte mit, die Einsatzstelle habe an dem Abend mehrere Hinweise auf massive familiäre Streitigkeiten erhalten. Der 33-jährige Mann sei sehr aggressiv gewesen und mit schnellen Schritten und geballten Fäusten auf den Einsatzwagen zugegangen. “Der Polizist wehrte mit einem gezielten Schlag einen unmittelbar bevorstehenden Angriff ab.”

Ein Rettungswagen habe den Mann “aufgrund seiner Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht”, heißt es im Polizeibericht. Das Ordnungsamt der Stadt Mülheim habe eine zwangsweise Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Die Polizei ermittle gegen den 33-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Mögliches Nachspiel für Polizisten

Auch für den Polizisten könnte der Fall ein Nachspiel haben. “Der polizeiliche Einsatz wird routinemäßig nachbereitet”, erklärte die Polizeistelle Essen/Mülheim. Anzeige gegen den Polizisten sei nicht gestellt worden. Dennoch werde in solchen Fällen die Rechtmäßigkeit polizeilicher Maßnahmen überprüft.