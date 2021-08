Vibrionen: Frau stirbt nach Bad in der Ostsee

Anzeige

Eine ältere Person soll sich nach Angaben der „Lübecker Nachrichten” (LN) nach einem Bad in der Ostsee am 27. Juli mit Vibrionen-Bakterien infiziert haben und daraufhin gestorben sein. Die Frau habe sich zur Behandlung der Infektion in einer Klinik befunden. Sie soll unter Vorerkrankungen und unter einer offenen Wunde gelitten haben.

Vibrionen vor allem für ältere Menschen gefährlich

Vibrionen kommen als Bakterien natürlicherweise in vielen Seen und Meeren vor. Sie breiten sich besonders bei Temperaturen über 20 Grad aus. „Besonders ältere Menschen mit einer offenen Wunde, die eine schwache Immunabwehr haben oder aufgrund von Vorerkrankungen in ihrer Immunabwehr geschwächt sind, können gefährdet sein”, erklärt Kreissprecher Thomas Jeck den LN. Zwar komme eine solche Wundinfektion nur äußerst selten vor, im Falle einer offenen Wunde solle dennoch vorsorglich auf ein Bad in der Ostsee verzichtet werden.

Wie ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums der LN mitteilte, gab es in den vergangenen vier Jahren landesweit acht Todesfälle aufgrund einer Infektion mit Vibrionen. In Mecklenburg-Vorpommern warnt derzeit das dortige Gesundheitsministerium vor einer erhöhten Vibrionen-Konzentration vor Lubmin am Greifswalder Bodden. Aushänge seien in Strandnähe angebracht worden.