Verzicht wegen Corona oder geballte Starpower: Die Werbeclips beim Super Bowl 2021

In der Nacht zu Montag ist es soweit: Der mit Spannung erwartete Super Bowl der NFL steht an. Neben dem Sport an sich und der Halbzeitshow erregen auch die Werbeclips immer viel Aufsehen. Und die liegen in diesem Jahr trotz Corona in etwa auf dem Preisniveau von vor einem Jahr - also bei im Schnitt grob 5,5 Millionen US-Dollar für 30 Sekunden nach Angaben von US-Medien.

Einige große Marken verzichteten in diesem Jahr allerdings. Unter ihnen ist neben Coca-Cola auch der Bierhersteller Budweiser, der das Geld eigenen Angaben zufolge lieber für Aufklärung zur Covid-19-Impfkampagne ausgeben will. Das Unternehmen kündigte den Schritt passenderweise in einem eigenen Werbevideo an, das die Widerstandsfähigkeit der USA in der Pandemie preist. „Das erste Mal in 37 Jahren wird Budweiser keine Werbung beim Super Bowl schalten“, heißt es in dem Clip. „Stattdessen werden wir das Geld nutzen, um die Aufmerksamkeit für Covid-19-Impfungen zu steigern.“

Die Werbeträger haben sich in diesem Jahr wegen der Pandemie verändert: Krisenverlierer wie die Automobilbranche oder die Filmindustrie ziehen sich zurück, weil das Geld nach Einkommensverlusten und Entlassungen fehlt oder die Botschaft einer solchen Werbung eine falsche wäre, dafür sind mehr Newcomer als sonst mit Clips vertreten - ganze 19, wie unter anderem der „Tagesspiegel“ berichtet.

Ein Blick auf einige der Clips, die beim Corona-Super-Bowl 2021 laufen werden:

Cheetos-Clip mit Ashton Kutcher und Mila Kunis

Schalten Unternehmen einen Werbeclip beim Super Bowl, ist darin meist mindestens ein Prominenter zu sehen. Im Clip der Snacks-Marke Cheetos sind es gleich mehrere: Schauspieler Ashton Kutcher versucht, Kollegin Mila Kunis auf die Schliche zu kommen, die ihm ständig seine Snacks klaut. Die Schauspielerin wieder sucht Hilfe bei Sänger Shaggy. Dessen Antwort: „Just tell him it wasn’t you“ (zu deutsch: „Sag ihm einfach, dass du es nicht warst“).

Waschmittel Tide: Comedy mit „Seinfeld“-Darsteller Jason Alexander

Auch der Waschmittelhersteller Tide setzt in seiner Werbung auf ein prominentes Gesicht: den „Seinfeld“-Star Jason Alexander. Allerdings sieht man den Schauspieler nicht live, sondern nur sein auf einen Pullover gedrucktes Gesicht, das mit allerlei ekligem Zeug beschmiert wird. Bis es endlich gewaschen wird ...

M&Ms: Dauergast beim Super Bowl

In der Werbung von M&Ms, die fast jedes Jahr beim Super Bowl mit einem Clip dabei sind, verspricht Schauspieler und Drehbuchautor Dan Levy mehreren M&Ms, dass er nie wieder einen ihrer Freunde essen wird - doch ganz glaubwürdig ist das nicht. Sitzt doch einer der kleinen Süßigkeiten hinter ihm eingesperrt in seinem Wagen.

Doritos: Zweidimensionaler Matthew McConaughey und Queen-Musik

Chips-Hersteller Doritos setzt ebenfalls auf Star-Besetzung: Nicht nur taucht im Clip ein zweidimensionaler Matthew McConaughey auf, zusätzlich läuft noch Queen-Musik und US-Talkmaster Jimmy Kimmel hat ebenfalls einen Auftritt.

Amazon wirbt mit Michael B. Jordan

Hollywood-Star Michael B. Jordan sorgt im Amazon-Werbespot für Eifersucht. Aber sehen Sie selbst:

Trotz der Corona-Krise setzt der Super Bowl nicht nur bei der Halbzeitshow, sondern auch bei den Werbespot also wieder auf viel Starpower. Und vielleicht könnte die Pandemie sogar dafür sorgen, dass die Clips noch mehr Zuschauer bekommen als sonst - viel anderes gibt es schließlich aktuell nicht zu tun.