Verwahrlostes Mädchen (5) in Brandenburg: Mutter bestreitet Vorwürfe

Anzeige

Anzeige

Eberswalde. Im brandenburgischen Eberswalde sorgt zurzeit der Fall eines fünfjährigen Mädchens für Aufsehen und viele Fragen: Angestoßen hatte das ein Bericht der „Märkischen Oderzeitung“, in dem es darum geht, dass das Kind vernachlässigt worden sein und zwei Jahre kein Tageslicht gesehen haben soll. Daraufhin hat sich mittlerweile die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) eingeschaltet und prüft den Fall. Es werde wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Schutzbefohlenen gegen Unbekannt ermittelt. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen der Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht ein.

Barnims Landrat Kurth sagte zu dem Fall: „Wir (mussten) feststellen (...), dass das Kind nicht die Fürsorge und Pflege und Liebe seiner Eltern bekommen hat, die es gebraucht hätte.“ Der Kreis sprach von Anzeichen von Unterernährung und Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten. Das Kind befinde sich seit dem 20. Dezember in sicherer Obhut.

Mutter erklärt: Kind hatte Autismus

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zu den Auffälligkeiten bei dem Kind äußerte sich in einem RTL-Interview nun die Mutter: Demnach soll das Mädchen autistisch sein. Deshalb sei das Kind auch in psychiatrischer Betreuung im örtlichen Krankenhaus gewesen und habe auch Essstörungen. Zu dem Vorwurf, dass das Mädchen jahrelang im Dunklen gelebt haben soll, sagt sie dem Sender: "Die Jalousien sind oft unten, weil die Wohnung im Erdgeschoss ist. Es gibt keine Vorhänge von innen. Wir wollen ja nicht, dass man uns in die Wohnung reinschaut."

Die Familie war den Behörden schon länger bekannt. „Wir sind mit dem Jugendamt der Kreisverwaltung Barnim bereits seit Mitte 2017 bemüht, Hilfe in diese Familie zu bringen“, sagte der Landrat. Sozialdezernentin Yvonne Dankert berichtete, eine erste Meldung über die Familie habe es 2017 gegeben. Alle Hilfsversuche blieben laut Kreis aber zunächst erfolglos. Ab November 2019 habe eine beim Amtsgericht erwirkte Familienhilfe Einblick in die Familienstruktur ermöglicht. Eine Mitarbeiterin aus dem Kinderschutz habe dann eine Gefahrenmeldung abgegeben.

Mutter bestätigt Kontakt mit Jugendamt

Den Kontakt mit dem Jugendamt seit 2017 bestätigt auch die Mutter gegenüber RTL - schildert ihn allerdings etwas anders. So sei es 2017 nach der ersten Meldung wegen Kindeswohlgefährdung zu einem Gespräch gekommen, doch der Vorwurf sei widerrufen worden. Sie habe freiwillig das Angebot einer Familienbetreuerin aus dem Jugendamt angenommen. Die Betreuerin sei mehrmals die Woche in der Familie gewesen.

Anzeige

Die Abholung ihrer Kinder im Dezember kam für sie unerwartet: "Sie haben gesagt, sie hätten wieder eine Meldung bekommen. Wir waren ziemlich geschockt. Wir hatten doch einen Betreuer!", sagt sie RTL. Und weiter über ihr Kind: "Sie hat sich noch mit Händen und Füßen gewehrt. Wir wurden da stehen gelassen wie der letzte Dreck." Sie wüsste nicht, wo sich ihr fünfjähriges Kind aufhalte: "Wir mussten zusehen, wie uns unser Kind entrissen wurde. Jetzt wissen wir nicht mal, wo sie ist." Sie macht dem Jugendamt große Vorwürfe: "Unsere Betreuerin, die mit uns gearbeitet hat, hat gleichzeitig gegen uns gearbeitet."

Landrat kann Wegsperren des Kindes nicht bestätigen

Anzeige

Dass das Mädchen jahrelang weggesperrt wurde, könnten sie nicht bestätigen, sagte der Landrat. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat das Mädchen in einem Kinderbett im Schlafzimmer der Mutter geschlafen. „Es spricht nach dem Durchsuchungsbericht bisher nichts für die These, das Kind sei weggesperrt worden“, sagte Staatsanwalt Ingo Kechichian am Donnerstag in Frankfurt (Oder). Es sei aber auch nicht ausgeschlossen. Das sage zudem nichts darüber aus, ob das Kind wenig Tageslicht gesehen habe. Es sei dem Bericht eines Krankenhauses zufolge unterernährt, verhaltensauffällig und sprachgestört gewesen.

Das Brandenburger Jugendministerium sieht mögliche Versäumnisse beim Jugendamt. Das Amt erhielt laut Ministerium zwischen Sommer 2017 und Frühjahr 2019 vier Gefährdungsmeldungen zur Familie des Mädchens.

Das Mädchen hat zwei Geschwister, die ebenfalls in Obhut gekommen waren. Bei ihnen gab es aber laut Landkreis keine Hinweise auf eine derartige Vernachlässigung wie bei der Fünfjährigen. Der Staatsanwaltschaft zufolge haben sie zusammen ein eigenes Zimmer mit zwei Betten.

RND/hsc/dpa