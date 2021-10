Verurteilter Mörder in Alabama hingerichtet

Anzeige

Atmore. Im US-Staat Alabama ist ein verurteilter Mörder mit der Giftspritze hingerichtet worden. Der 52-jährige Willie B. Smith erhielt am Donnerstag im Gefängnis in der Nähe von Atmore die tödliche Injektion. Kurz zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA einen Antrag der Anwälte Smiths auf Aufschub der Hinrichtung abgelehnt. Sie führten an, Smith habe eine geistige Behinderung, die näher geprüft werden müsse.

Smith wurde zum Tode verurteilt, weil er 1991 eine 22 Jahre alte Frau entführt und ermordet hatte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Smith habe zunächst mit der Bankkarte der Frau Geld an einem Automaten abgehoben, sie dann auf einen Friedhof verschleppt und ihr dort von hinten in den Kopf geschossen. Das Opfer war die Schwester eines Polizisten in Birmingham. Die Familie teilte mit, nach 30 Jahren sei nun der Gerechtigkeit Genüge getan worden.

Das Gericht hatte einen früheren Hinrichtungstermin für Smith im Februar gestoppt, als er sich bereits in einer Zelle in der Nähe der Todeskammer befand. Der Oberste Gerichtshof gab damals seiner Berufung statt und erklärte, er dürfe nicht ohne die Anwesenheit seines Pastors hingerichtet werden. Diese Bedingung war am Donnerstag erfüllt.