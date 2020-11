Versuchter Totschlag in Eckernförde: Zehn Jahre Haft

Anzeige

Kiel. Für einen lebensgefährlichen Angriff auf einen 33-jährigen Mann in Eckernförde muss einer der beiden Täter zehn Jahre in Haft. Das Kieler Landgericht verurteilte den Mann am Montag wegen gemeinschaftlich begangenen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Damit sah es die Kammer unter dem Vorsitzenden Jörg Brommann als erwiesen an, dass der Angeklagte dem Opfer am 30. März an dessen Wohnort gemeinsam mit einem Komplizen auflauerte und aus dem Hinterhalt mit einem Baseballschläger, Tritten und vier Schüssen attackierte. Zwei Kugeln drangen in den Hinterkopf des 33-Jährigen. Das Opfer überlebte den Angriff nur knapp.

Angeklagter räumte Schläge und Tritte gegen das Opfer ein

Mit dem Urteil folgte das Schwurgericht dem Antrag der Verteidigung. Der Staatsanwalt hatte von einem absoluten Vernichtungswillen der Angreifer gesprochen und eine lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gefordert. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn Schläge mit dem Baseballschläger und Tritte gegen das Opfer eingeräumt. Geschossen habe sein Mittäter, er habe nur einen Schuss gehört, sagte der 36-jährige. Er und sein Komplize sowie das Opfer stammen aus Armenien.

Am Montag wurde überraschend der inzwischen entdeckte und verhaftete Mittäter kurz als Zeuge gehört. Er berief sich als Beschuldigter auf sein umfassendes Aussageverweigerungsrecht. Ob und wann gegen ihn ein Verfahren eröffnet wird, blieb zunächst offen.