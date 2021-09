Verstoß gegen Bewährungsauflagen: Teilnehmer am Kapitolsturm muss zurück ins Gefängnis

Anzeige

Iowa City. Wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen muss ein prominenter Teilnehmer des Sturms auf das US-Kapitol wieder ins Gefängnis. Der Mann war am 6. Januar als einer der ersten Krawallmacher durch ein eingeschlagenes Fenster ins Kapitolgebäude in Washington gelangt, als dort der Wahlsieg des Demokraten Joe Biden zertifiziert werden sollte.

Bundesrichter Doug Kelly ordnete am Donnerstag die Rückkehr des 42-Jährigen ins Gefängnis an. Der Mann hatte im Internet Verschwörungstheorien über die US-Präsidentschaftswahl konsumiert und damit gegen Auflagen verstoßen. Er war am 13. Juli unter anderem unter der Auflage entlassen worden, kein Internet und kein Mobiltelefon zu nutzen.

Anhänger der Verschwörungstheorie „QAnon“ nur kurz auf freiem Fuß

Richter Kelly hatte den Anhänger der rechten Verschwörungstheorie „QAnon“ auf freien Fuß gesetzt, nachdem dieser beteuert hatte, er habe im Gefängnis erkannt, dass es sich bei „QAnon“ um ein „Bündel Lügen“ handele. Das Internetverbot habe er angeordnet, erklärte Kelly, weil der Mann Online jahrelang Verschwörungstheorien verfolgt und sich als „digitaler Soldat“ geriert hatte.

Strafverfolger hatten sich für die Aufhebung der Freilassung vor dem Beginn der Verhandlung gegen den Mann eingesetzt, nachdem der 42-Jährige in seiner Garage mit einem Handy erwischt wurde, auf dem er Nachrichten der bei Konservativen populären Streaming-Plattform „Rumble“ schaute. Er gab zu, Aufzeichnungen eines Symposiums geschaut zu haben, bei dem ein Verbündeter des früheren Präsidenten Donald Trump falsche Theorien verbreitete, chinesische Hacker hätten das Ergebnis der Präsidentschaftswahl geändert, bei der Trump Joe Biden unterlag.

Auflagenverstoß bei unangekündigter des Mannes festgestellt

Der Auflagenverstoß sei bei der ersten unangekündigten Kontrolle am Wohnort des Mannes festgestellt worden, sagte Kelly. Vor der Freilassung im Juli verbrachte der Mann sechs Monate im Gefängnis, nachdem er am 8. Januar festgenommen worden war. Ihm droht wegen mehrerer Gesetzesverstöße eine mehrjährige Haft. Unter anderem wird ihm schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Bei dem Kapitolsturm am 6. Januar waren Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump gewaltsam in das Kapitol eingedrungen, hatten Abgeordnete bedroht und die Beglaubigung des Wahlsiegs von Joe Biden unterbrochen. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, mehr als 100 Polizisten wurden verletzt.