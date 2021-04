Verschwundene Isabella nach 15 Tagen in Frankreich aufgetaucht

Anzeige

Celle. Die vermisste Isabella aus Celle ist 15 Tage nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht. Wie die Polizei Celle am Dienstagabend mitteilte, handelt es sich bei „einem in Frankreich angetroffenen Mädchen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um die 16-jährige Isabella aus Celle“. Ein Aufruf über Facebook führte den Ermittlern zufolge überraschend zu einem sehr konkreten Hinweis.

Die Jugendliche war vor etwas über zwei Wochen spurlos aus dem Haus ihrer Eltern verschwunden – ohne Handy, Portemonnaie oder Schlüssel mitzunehmen. Noch am Dienstagvormittag hatte die Polizei mitgeteilt, man gehe zahlreichen neuen Spuren nach. Es gebe teils vielversprechende Hinweise, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittler gingen zuletzt von einem Verbrechen aus.

Eine Sonderkommission ermittelte in dem Fall um die verschwundene 16-Jährige, die am 22. März gegen Mittag das Haus ihrer Eltern verlassen und danach nicht zurückgekehrt war.

Die Umstände ihres Verschwindens werden nun weiter ermittelt.