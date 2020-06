Verschoben: Neue Genua-Brücke wird Anfang August eröffnet

Warte, warte, warte nur ein Weilchen: Die neue Querung von Stararchitekt Renzo Piano ersetzt die Morandi-Brücke, die am 14. August 2018 in der nordwestlichen Küstenstadt Genua zusammenbrach und 43 Menschen das Leben kostete. Anfang August, so die Planung, soll das Nachfolgebauwerk eröffnet werden - mit vierwöchiger Verspätung. © Quelle: Federico Tardito/XinHua/dpa