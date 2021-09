Vermisster Mann beteiligt sich an Suche nach sich selbst

Anzeige

Stundenlang suchte ein Mann nach sich selbst, ohne es zu merken. Klingt absurd, ist laut türkischen Medien aber in der Provinz Bursa passiert. Am Dienstag sei ein 50 Jahre alter Mann mit Freunden feiern gewesen, als er in einem Waldstück verschwand. Da er nicht zurückkehrte, alarmierten seine Freunde sowie seine Ehefrau die Polizei.

Die Rettungskräfte schickten Suchtrupps los - und offenbar zufällig stieß der Betrunkene auf jene, die ihn finden sollten, berichten unter anderem „Daily Sabah“ und „Vaziyet“. Spontan soll der Mann seine Hilfe angeboten und mitgesucht haben - nicht ahnend, dass die Suche ihm selbst galt.

50-Jähriger hat nach Suchaktion Angst vor seinem Vater

Erst als die Suchenden den Namen des Vermissten riefen, um ihn zu finden, meldete sich der 50-Jährige mit: „Ich bin hier.“ Fotos dokumentierten den skurrilen Fall.

Als die Verwechslung aufflog, soll er darum gebeten haben, nicht zu streng bestraft zu werden, „mein Vater bringt mich sonst um“, wurde er zitiert. Die Rettungskräfte fuhren den betrunkenen Mann nach Hause. Ob es eine Strafe gab, blieb unerwähnt.