Vermisster 15-Jähriger: Schon im Sommer gab es Hinweise auf Tatverdächtigen

Anzeige

Anzeige

Der zuvor seit gut zweieinhalb Jahren vermisste Marvin (15) war am Freitag bei einer polizeilichen Durchsuchung zufällig in der Wohnung eines 44-Jährigen aus Recklinghausen entdeckt worden. Am Wochenende war der Mann einem Haftrichter vorgeführt worden, dieser hatte Haftbefehl wegen einer schwerwiegenden Sexualstraftat erlassen.

Nun hat die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gegeben: Schon im Sommer habe es einen Hinweis auf den Recklinghäuser gegeben, bei dem sich der Junge aufgehalten hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

„Im Rahmen der aktuellen Ermittlungen wurde festgestellt, dass es bei der Bearbeitung des Vermisstenfalles beim Polizeipräsidium Duisburg offenbar bereits im Sommer 2019 einen Hinweis auf den tatverdächtigen Recklinghäuser gegeben hat“, heißt es. „Der Hinweis ging im Rahmen der Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY“ im Juli ein.“

Eine 18-köpfige Ermittlungskommision arbeite derzeit an der Aufarbeitung des Falles.

RND/ots