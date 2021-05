Vermisste Frau nach fünf Monaten in der Wildnis gefunden

Anzeige

Anzeige

Utah County. Nach fünf Monaten haben Rettungskräfte eine vermisste Frau aus dem US-Bundesstaat Utah unverletzt aufgefunden. Die 47-Jährige lebte laut Polizei in einem Zelt in der Wildnis des Spanish Fork Canyon, knapp 90 Kilometer südlich von Salt Lake City, und ernährte sich zum Teil von Moos und Gras. Dass sie überhaupt gefunden wurde, ist einem Zufall zu verdanken.

Den Angaben zufolge hatten Parkmitarbeiter am 25. November 2020 beim Schließen des Parks vor dem Winter das verlassene Auto der Frau an einem Wanderpfad entdeckt. Ein Absuchen der Gegend durch die Polizei blieb damals erfolglos. Auch eine Kontaktaufnahme zur Familie der 47-Jährigen scheiterte, ihre Arbeitskollegen konnten ebenfalls keine Hinweise auf den Verbleib der Frau geben. Und auch weitere Durchsuchungen des Naturschutzgebietes zu Fuß und aus der Luft wurden ohne Ergebnis abgebrochen – die Frau blieb wie vom Erdboden verschluckt.

Frau ernährte sich von Gras und Moos

Anzeige

Am Sonntag unternahm die Polizei mit freiwilligen Helfern einen erneuten Versuch, diesmal mit einer Drohne. Das Unterfangen schien aber schon nach kurzer Zeit zu scheitern, das Fluggerät stürzte ab. Glück im Unglück, wie sich herausstellte: Bei der Suche nach der Drohne stießen der Pilot und Polizisten auf ein vermeintlich verlassenes Zelt – bis die vermisste Frau herauskam.

Blick ins Zelt der vermissten Frau. © Quelle: Utah County Sheriff's Office

Laut Polizei hatte sich die Frau „wissentlich dafür entschieden, in der Gegend zu bleiben“. Sie war den Angaben zufolge schwach und hatte „eine bedeutende Menge an Gewicht“ verloren. Die 47-Jährige sagte gegenüber den Beamten, sie habe eine „kleine Menge“ an Lebensmitteln gehabt und sich von Gras und Moos ernährt, „um zu überleben“. Wasser habe sie aus einem nahe gelegenen Fluss getrunken. Außerdem hätten ihr Camper etwas zu essen gegeben. Die Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei betonte, dass die Frau gegen keine Gesetze verstoßen habe. Sie könnte in der Zukunft wieder in das Gebiet zurückkehren, um dort zu leben.