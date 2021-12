Verletzte nach Explosion an Bahngleisen in München - Zugverkehr eingestellt

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind nahe der Donnersbergerbrücke im Einsatz. Nach einem lauten Knall in der Nähe der Brücke läuft ein Polizeieinsatz. "Wir wissen von einem Knall und einer Rauchsäule", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Feuerwehr sprach in einer ersten Mitteilung von einer Verpuffung. © Quelle: Jordan Raza/dpa