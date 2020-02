Verkleidungskünstler: 27-Jähriger und seine Oma überzeugen mit Humor

Anzeige

Der 27-jährige Ross Smith und seine 93-jährige Großmutter unterhalten ihre Follower auf Instagram, Facebook und YouTube hauptsächlich mit lustigen Verkleidungen. Dabei nutzen sie die unterschiedlichsten Anlässe wie Weihnachten, Neujahr oder Valentinstag. Zurzeit passt es perfekt in die Karnevalszeit. Mittlerweile haben sie auf Instagram 2,7 Millionen Follower - auf Facebook sind es sogar ganze 9 Millionen.

Erfolgsgeschichte begann zufällig

Die Erfolgsgeschichte der beiden geschah eher zufällig. Ross begann laut “boredpanda” mit kurzen Videos auf dem Portal “Vine". Dort hat er eine Aufnahme hochgeladen, in der seine Großmutter einen Wurf beim Basketball abwehrt. Das Video ging viral und sie fingen an, weitere lustige Fotos und Videos zusammen zu erstellen.

Auf ihrem YouTube-Kanal laden sie außerdem Pranks, Comedy-Sketches oder kurze Filme aus dem Leben der Großmutter hoch. Der Trubel ist aber auch anstrengend. So schreibt Smith in einem Instagram-Post: “In den letzten sieben Jahren waren wir ziemlich beschäftigt. Heute Nacht haben wir uns, nachdem wir dieses Foto geschossen haben, ein paar Minuten genommen, um uns den Sonnenuntergang anzuschauen”. Es sei einer der schönsten Momente in seinem Leben gewesen.

