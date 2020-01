Vergewaltigungsprozess: Eröffnungsplädoyers im Fall Weinstein erwartet

Anzeige

Anzeige

New York. Harvey Weinstein ist vor den erwarteten Auftaktplädoyers im Vergewaltigungsprozess gegen ihn am New Yorker Gericht eingetroffen. Der frühere Filmmogul wurde am Mittwoch von Beratern und Anwälten begleitet und nutzte anders als zuvor keine Gehhilfe. Er fühle sich besser, sagte er Reportern. Im Sommer hatte er einen Autounfall und wurde danach am Rücken operiert. Auf die Frage, ob er einen fairen Prozess bekommen werde, sagte Weinstein: "Ich habe gute Anwälte".

ZUM THEMA Vor Auftaktplädoyers im Weinstein-Prozess: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Dem Ex-Hollywood-Produzenten und Auslöser der #MeToo-Debatte wirft die Staatsanwaltschaft Vergewaltigung und sexuelle Nötigung vor. Am Mittwoch sollten Anklage und Verteidigung ihre Eröffnungsreden halten und eine erste Zeugenaussage sollte gehört werden. Der Prozess könne mehr als einen Monat dauern, sagte Richter James Burke. Bei einem Schuldspruch droht Weinstein lebenslange Haft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Harvey Weinstein: Missbrauchsprozess startet in New York 1:29 min Mehr als 80 Frauen, darunter bekannte Schauspielerinnen, haben Weinstein in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen. © dpa

Dutzende Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten

Der 67-Jährige galt als einer der einflussreichsten Produzenten Hollywoods. Nachdem die "New York Times" und der "New Yorker" im Oktober 2017 erstmals von Übergriffsvorwürfen gegen ihn berichtet hatten, meldeten sich binnen Kurzem Dutzende Frauen, die ihm Belästigung, Übergriffe und Vergewaltigung vorwarfen. Unter anderem soll er seinen Opfern Filmrollen angeboten haben, wenn sie ihm zu Willen seien.

ZUM THEMA Jury für Weinstein-Prozess steht

Anzeige

Verhandelt werden jetzt aber nur zwei Fälle. Eine Frau wirft Weinstein vor, sie 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Eine weitere wirft ihm Nötigung im Jahr 2006 vor. Die Staatsanwaltschaft will vier weitere Frauen als Zeuginnen aufrufen, die belegen sollen, wie Weinstein seinen Einfluss ausnutzte, um sich bei Frauen einzuschmeicheln, bevor er sich an ihnen verging. Eine von ihnen ist die Schauspielerin Annabella Sciorra, deren eigene Vorwürfe verjährt sind.

RND/AP