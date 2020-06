Vergewaltigung einer Studentin: Ankläger fordert lebenslange Haft

Anzeige

Lübeck. Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung einer Studentin hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten lebenslange Haft wegen versuchten Mordes gefordert. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, am 12. Oktober 2019 eine damals 21 Jahre alte Medizinstudentin nach einer Party in seinen Transporter gezerrt, sie vergewaltigt und anschließend gefesselt und geknebelt an einem einsamen Feldweg bei Mönkhagen im Kreis Stormarn zurückgelassen zu haben.

"Der Angeklagte wollte, dass sein Opfer nicht gefunden wird. Deshalb hat er sie an dieser abgelegenen Stelle hilflos zurückgelassen", sagte Staatsanwalt Niels-Broder Greve am Dienstag in seinem Schlussplädoyer vor dem Lübecker Landgericht. Dort muss sich der Angeklagte seit Ende März wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung verantworten. Das Urteil wollen die Richter am Freitag (9.00 Uhr) verkünden.

“Für seine Täterschaft gibt es zahlreiche Beweise”

Der 43 Jahre alte Türke hat während des gesamten Prozesses geschwiegen. Auch auf sein Schlusswort verzichtete er. "Doch für seine Täterschaft gibt es zahlreiche Beweise", sagte Greve. So seien unter anderem Spuren seiner DNA an der Kleidung des Opfers und in ihrem Körper gesichert worden.

Außerdem seien DNA-Spuren der 21-Jährigen im Innenraum des vom Angeklagten benutzten Transporters gesichert worden und es gebe Videoaufnahmen, die das Fahrzeug zur Tatzeit in der Nähe der Gollan Werft zeigten. Dort hatte die Studentenparty stattgefunden, die die junge Frau besucht hatte, bevor sie entführt und vergewaltigt wurde.

Opfer hat nur bruchstückhafte Erinnerungen an die Tat

Verteidigerin Kerstin Raber sagte, ihr Mandant habe die Studentin unzweifelhaft entführt. Daran, dass er sie auch vergewaltigt habe, gebe es jedoch Zweifel. "Die Geschädigte hat vor Gericht ausgesagt, an die Tat nur bruchstückhafte Erinnerung zu haben und nicht genau sagen zu können, wer sie vergewaltigt habe", sagte Raber. Auch die Annahme, der Angeklagte habe sein Opfer in hilfloser Lage an dem Feldweg zurückgelassen, damit sie dort sterbe, sei nicht bewiesen.

Ein konkretes Strafmaß verlangte sie nicht, sprach nur von einer "angemessene Strafe". Der Vertreter der Nebenklage, Hans-Jürgen Förster, erkannte im Vorgehen des Angeklagten dagegen gleich zwei Mordmerkmale. "Neben der Verdeckungsabsicht sehe ich die Grausamkeit der Tatausführung als mögliches Mordmerkmal." Förster forderte, den Angeklagten wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes schuldig zu sprechen. "Für meine Mandantin ist die Höhe der Strafe zweitrangig. Im Vordergrund ihres Genugtuungsinteresse steht die Verurteilung des Angeklagten."