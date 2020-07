Vergewaltiger gefasst? Polizei nimmt mutmaßlichen Serienvergewaltiger aus Berlin und Brandenburg fest

Anzeige

Potsdam. Ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger ist von der Brandenburger Polizei in Berlin-Wannsee festgenommen worden. Am Dienstag hatte er erneut eine Person in Potsdam vergewaltigt, nachdem die Polizei ihn bereits gesucht hatte. Bei den ersten Ermittlungen im Fall einer in Kleinmachnow vergewaltigten und misshandelten Frau (27) stießen die Beamten auf weitere Fälle von sexueller Gewalt, die von dem 30 Jahre alten Mann begangen worden sein sollen, berichtet der “Tagesspiegel”.

Die “Bild” berichtet, dass Anwohner die Polizei informiert hatten, nachdem sie beobachtet hatten, wie der Mann über ein Grundstück gehetzt sei. Auf Anfrage der Zeitung bestätigte die Polizei, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen Mann handelt, der im Zusammenhang mit einer Tat vom Dienstag gesucht werde. Dem Mann werden inzwischen sieben Vergewaltigungen oder Vergewaltigungsversuche seit Mitte Juni vorgeworfen.

Erst vergangene Woche ging die Polizei mit einem Phantombild sowie Bildern aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit.