Verfolgungsjagd im Badetuch: Frau jagt Einbrecher

Cannes. Eine beim Duschen von Einbrechern überraschte Frau in Frankreich hat kurzerhand im Badehandtuch die Verfolgung aufgenommen. Die 35-Jährige stand in der Côte d‘Azur-Stadt Cannes gerade abends unter der Dusche, als sie Geräusche hörte und das Wasser abdrehte, wie die Zeitung „Nice-Matin“ am Freitag berichtete.

Verfolgungsjagd im Handtuch

Sie band sich ein Badehandtuch um und stand beim Öffnen der Badezimmertür zwei Eindringlingen gegenüber. Während die Männer über den Balkon die Flucht ergriffen, verfolgte die Frau die beiden auf der Straße. Beamte konnten beide später fassen, einer hatte die Handtasche und einige Gegenstände der Frau bei sich.