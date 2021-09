Verein rettet 850 Legehennen vor dem Schlachter

Anzeige

Gifhorn. Private Tierschützer haben sich mit dem Verein „Rettet das Huhn“ zum Ziel gesetzt, Legehennen vor dem Tod zu bewahren, wenn sie nicht mehr für die Eierproduktion eingesetzt werden. Am Sonntag will der Verein in einer aktuellen Aktion 850 Hühner im Kreis Gifhorn einsammeln und dann quer durch Niedersachsen zu Privatpersonen bringen. Die anderthalb Jahre alten Tiere kommen aus einem Freilandbetrieb und werden an tierliebe Menschen weitergegeben.

Normalerweise wären die Legehühner in diesem Alter geschlachtet worden, teilte der Verein mit. Die Hennen erholten sich in einem neuen Zuhause aber in der Regel schnell und würden zu zutraulichen Tieren, heißt es auf der Homepage des Vereins.

Mehr als 100.000 Legehennen wurden nach Angaben des Vereins seit 2008 vor der Schlachtung gerettet. Im Juli hatte der Verein in Schleswig-Holstein fast 4000 Tiere gerettet. Ziel der Vereinsarbeit ist auch die Aufklärung über die Zustände in der Legehennenindustrie. Jährlich würden 45 Millionen Legehennen nach einem Jahr wie Abfall entsorgt, hieß es.