Verdreckte Käfige: 24 Welpen aus Hundezucht gerettet

Urin und Kot in den Käfigen der Tiere: In Lehrte (Niedersachsen) rettete das Veterinäramt 24 Hundewelpen aus einer Zucht, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete. Die Hunde der Rassen Chihuahua und American Bulldog wurden vorerst in ein Tierheim gebracht.

Urin in Gitterboxen

Wie die Polizei der HAZ sagte, sei eine ordnungsmäßige Zucht und Haltung der Tiere ausgeschlossen gewesen. So sei der gesamte Hausstand der 33-jährigen Züchterin vermüllt gewesen. In den Gitterboxen und in den Freibereichen sei Kot und Urin gefunden worden. Die Hunde haben laut der Polizeisprecherin allerdings keinen misshandelten Eindruck gemacht.

24 Welpen samt der Mutterhündin wurden laut der „HAZ“ aus der Züchtung geholt. Einige ältere Tiere blieben dort. Das Veterinäramt sagte nach einem erneuten Besuch, dass „die Verantwortliche um eine Behebung der Zustände bemüht war“. So werde die Behörde klären, ob es weitere Auflagen benötige.