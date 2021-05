Verdächtiger gesteht: Notbremsen von italienischer Seilbahn wurden manipuliert

Anzeige

Stresa. Nach dem schweren Seilbahnunglück in Norditalien hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen, die eine Bremse manipuliert haben sollen. Oberstleutnant Alberto Cicognani von der italienischen Polizei sagte laut einem Medienbericht, mindestens einer habe in Verhören in der Nacht das Geschehen geschildert. Eine Klemme habe verhindert, dass nach dem Abriss des Führungsseils die Notbremse greifen konnte. Mit der Klemme hätten offenbar Unterbrechungen der Gondelfahrten verhindert werden sollen.

Klemme schon vor Wochen angebracht

Cicognani sagte dem Sender Sky TG24, die gabelförmige Klemme sei bewusst platziert worden, um die Bremse auszuschalten. Diese habe zuvor mehrfach willkürlich gegriffen und so den Betrieb der Bahn behindert. Die Klemme wurde nach Angaben des Oberstleutnants schon vor mehreren Wochen angebracht. Die Gondel nahm nach einem Lockdown wegen des Coronavirus am 26. April den Betrieb wieder auf.

Nach dem Abriss des Führungsseils am Sonntag raste die Gondel am Tragseil talwärts, stürzte zu Boden und überschlug sich mehrfach in dem steilen Gelände, bevor sie gegen mehrere Bäume prallte. 14 Menschen wurden getötet. Der einzige Überlebende, ein fünf Jahre alter Junge, wurde noch im Krankenhaus behandelt.

Die Seilbahn verbindet den Ort Stresa mit dem rund 1500 Meter hohen Monte Mottarone. Erst seit Samstag dürfen Seilbahnen in ganz Italien im Zuge von Lockerungen der Corona-Beschränkungen überhaupt wieder Ausflügler transportieren