Verdächtige nach Überfall auf Luxus-Juwelier in Paris festgenommen - weiterer auf der Flucht

Anzeige

Anzeige

Paris. Nach einem Überfall auf einen Luxus-Juwelier am Pariser Place Vendôme hat die französische Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Einem Verdächtigen wurde am Dienstag von einem Beamten ins Bein geschossen, bevor er abgeführt werden konnte. Nach einem dritten Verdächtigen wurde noch gesucht. Unklar war, ob die Räuber überhaupt Beute machten.

Die Polizei sagte der Nachrichtenagentur AP, sie sei gegen Mittag auf den Überfall aufmerksam gemacht worden. Die Beamten lieferten sich eine Verfolgungsjagd mit einem Auto, in dem drei Verdächtige saßen. Das Auto wurde später leer aufgefunden, zwei Motorroller, die bei der Tat ebenfalls benutzt worden sein sollen, wurden beschlagnahmt. Einer der Verdächtigen wurde später auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Les Halles im Zentrum von Paris festgenommen.

Der Place Vendôme ist eine der teuersten und luxuriösesten Einkaufsgegenden in Paris und in ganz Europa. Um den Platz sind prestigeträchtige Geschäfte angesiedelt, wie Cartier, Rolex und Chanel. Außerdem finden sich dort das Hotel Ritz und das Justizministerium. In seinem Zentrum steht die berühmte Säule von Vendôme.