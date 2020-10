Verdächtiger Gegenstand in Zug in Köln gefunden und entschärft – Bereich weiträumig abgesperrt

Anzeige

Eine Reinigungskraft hat bei der Arbeit am Kölner Betriebsbahnhof Deutzer Feld einen mysteriösen Fund gemacht: In einem Zug fand sie einen verdächtigen Gegenstand. In der Nacht auf Samstag entschärfte Spezialisten der Bundespolizei den Gegenstand, wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.

Momentan ist der Bereich des Bahnhofs weiträumig abgesperrt, weitere Züge sollen durchsucht werden. Die Kölner Polizei ermittelt.