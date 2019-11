Veganer verklagt Burger King wegen fleischloser Burger

Anzeige

Atlanta. Am Montag wurde in Atlanta die Fastfood-Kette Burger King von einem veganen Kunden verklagt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Der Gast wirft dem Unternehmen vor, seine fleischlosen Burger namens "Impossible Whopper" zu verunreinigen, weil sie auf demselben Grill gebraten werden wie die traditionellen Fleischbouletten. In einer Sammelklage sagte Phillip Williams, er habe einen vegetarischen Whopper in Atlanta gekauft und hätte den teuren Preis nicht gezahlt, wenn er gewusst hätte, dass der Burger mit Fleischnebenprodukten überzogen sei.

Die Klage vor dem Bundesgericht in Miami zielt auf Schadensersatz für alle Käufer des "Impossible Whopper" ab und fordert Burger King auf, offenzulegen, dass der vegetarische Burger und die Fleisch-Variante auf denselben Grills gebraten werden.