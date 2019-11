Veganer protestieren vor Metzgerei - Mann bewirft sie mit Steaks

Anzeige

Perth. Im australischen Perth ist eine Demo von Tierrechtlern völlig außer Kontrolle geraten. Am Ende wurden die Demonstranten sogar mit rohen Steaks beworfen.

Rund 20 Veganer des internationalen Tierschützer-Netzwerks "Direct Action Everywhere" hatten sich am Wochenende vor dem Geschäft des Promi-Metzgers Vince Garreffa versammelt, berichtet die "Daily Mail". Mit Schildern und Schreien protestierten sie gegen den Verkauf von Pferdefleisch.

Auf der Gegenseite: Etwa 300 Fleischfans, die meisten in Leder gekleidet. Sie alle hatten sich vor der Metzgerei aufgestellt, um die Veganer in die Schranken zu Weisen. Ein Mann nahm das wohl etwas zu genau: Der schmiss laut dem Bericht mit rohen Steaks auf die Demonstranten. Auf einem Foto ist zu sehen, wie der Mann das Fleisch in den Händen hält und grinsend zum Wurf ausholt. Schließlich musste die Polizei einschreiten und die Demonstration auflösen.

Unterstützung aus der Gemeinde

Der betroffene Metzger sagte der Zeitung, er sei von der Unterstützung, die er erhalten habe, überwältigt gewesen. "Ich konnte gar nicht glauben, dass die so viel Zeit verschwenden, um Bauern und Metzger zu attackieren", wird er zitiert. Nach seinen Angaben seien viele Bauern, Metzger aber auch Gemeindemitglieder gekommen, um ihn zu unterstützen.

Der Metzger bezeichnet die Tierrechtler als "sehr arrogant". Sie würden "mit ihrem Verhalten sicher nicht alle Veganer" repräsentieren. "Es gibt nun mal Tiere, die wir züchten, um sie zu essen, das ist, wie die Welt funktioniert."

RND/msc