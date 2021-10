Vater und Tochter tot: Lebensgefährte der Frau unter Verdacht

Anzeige

Laufach. Eine 47 Jahre alte Frau und ihr Vater sind im bayerischen Laufach mutmaßlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Polizei hat den Lebensgefährten der Frau vorläufig festgenommen, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Am Donnerstag war die Frau mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie kurze Zeit später starb.

Genauer Tathergang noch unklar

Man habe angesichts der Verletzungen ein Tötungsdelikt nicht ausschließen können, deshalb hätten Einsatzkräfte die Wohnung der Frau aufgesucht, sagte der Sprecher weiter. Dort fanden sie den 83 Jahre alten Vater der Frau tot auf. Den 47 Jahre alten Lebensgefährten nahmen sie vorläufig fest. „Unklar ist noch, wie sich das Geschehen im Detail abgespielt hat“, sagte der Sprecher. Am Freitag waren Experten des Landeskriminalamts (LKA) vor Ort. Zunächst hatte das „Main-Echo“ online darüber berichtet.