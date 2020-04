Vater und Sohn ignorieren Corona-Vorgaben und lösen Schlägerei im Baumarkt aus

Anzeige

Anzeige

Nachdem eine Kassiererin am Samstag einen Vater und einen Sohn in einem Baumarkt in Frechen im Rhein-Erft-Kreis darauf hingewiesen hat, dass sie den wegen der Corona-Krise nötigen Sicherheitsabstand nicht einhalten, ist die Situation eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, wollten die beiden Männer - 51 und 23 Jahre alt - gerade an der Kasse zahlen.

Nach dem Hinweis der Kassiererin, den Vater und Sohn ignorierten, kamen demnach ein Ladendetektiv und Security-Mitarbeiter hinzu. Dann eskalierte die Situation derart, dass es zu einer Schlägerei zwischen sechs Personen kam. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen. Die hinzugerufene Polizei konnte die Streithähne dann trennen. Gegen die beiden Männer wurde laut Polizei Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt. Außerdem erhielten sie einen Platzverweis.

RND/hsc