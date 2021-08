Vater und 14-jährige Tochter sterben bei Motorradunfall in Südhessen

Anzeige

Groß-Umstadt. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto sind in Südhessen am Samstag ein 46 Jahre alter Motorradfahrer und seine 14-jährige Tochter ums Leben gekommen. Auf der B45 bei Groß-Umstadt war ein 59 Jahre alter Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dort stieß er mit dem Motorrad zusammen.

Der Motorradfahrer aus dem Kreis Offenbach und seine Tochter, die hinter ihm saß, starben noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer kam in ein Krankenhaus.