Vater soll Tochter getötet haben: Zweifel an Aussagen des Halbbruders

Aschaffenburg. Im Prozess um den Tod einer Schülerin in der Nähe von Aschaffenburg hat ein Ermittler seine Zweifel an den Aussagen ihres Halbbruders geschildert. Der Jugendliche hatte bei seinen Vernehmungen gesagt, er habe auf Weisung seines Vaters, einem in dem Mordprozess angeklagten Syrer, die 16-Jährige mit einem Messer getötet. „Wir haben keine Blutspuren gefunden“, sagte der Polizist zu Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Landgericht Aschaffenburg. „Das Messer haben wir nicht aufgefunden.“

Bei der Obduktion der Leiche habe die Todesursache nicht festgestellt werden können. Er glaube dennoch an einen gewaltsamen Tod, aber „wir haben keine gesicherten Erkenntnisse, was passiert ist“. Die Angaben des damals 13-Jährigen seien teils widerlegt worden oder ließen sich nicht nachvollziehen und mit Beweisen untermauern. Fraglich sei, ob er wirklich etwas mit dem Tod seiner Halbschwester zu tun habe.

Das Flüchtlingsmädchen, das nachweislich von seinem Vater misshandelt wurde, war Anfang Mai 2017 nach der Berufsschule in Aschaffenburg verschwunden. Erst im Dezember 2018 fanden Spaziergänger in einem Wald bei Aschaffenburg die Leiche in einem Betonschacht.

Der Kriminalhauptkommissar vermutet, dass die Schülerin sterben musste, weil ihr heute 46 Jahre alter Vater den westlich orientierten Lebensstil seiner Tochter nicht akzeptierte. Ihre sexuelle Beziehung zu einem damals 23-Jährigen habe dem konservativ eingestellten Mann missfallen, sagte der Beamte. Der Syrer habe das Mädchen bestrafen wollen, um seine vermeintliche Ehre wiederherzustellen.

Der Angeklagte äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft schließt in ihrer Anklage nicht aus, dass der 46-Jährige seinen damals 13-jährigen und damit strafunmündigen Sohn aufforderte, die Jugendliche zu töten.