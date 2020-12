Vater lässt sich in 30 Stunden riesiges Muttermal tätowieren – für seinen Sohn

Anzeige

Anzeige

Edmonton. In der kanadischen Provinz Alberta hat sich ein Familienvater ein riesiges Tattoo stechen lassen, um seinen Sohn zu überraschen. Wie der lokale Nachrichtensender CBC News berichtete, enthüllte Derek Prue Sr. sein neues Tattoo am Pool eines Hotels – zur Verwunderung seines Sohnes. „Da sah ich die Tätowierung auf seiner Brust zum ersten Mal – an der Stelle, wo ich mein Muttermal habe“, erklärte der achtjährige Derek Prue im Interview mit dem Sender. „Ich war glücklich und auch ein bisschen verwirrt. Ich wusste nicht, dass er das vorhatte.“

Vater will Sohn zeigen, dass er mit Muttermal „nicht alleine ist“

Sein Vater hingegen habe gemerkt, wie sehr das etwa Fußball große Muttermal seinen Sohn belastet: „Ich wusste, dass er unsicher war.“ Außerdem sei der junge Derek deswegen in der Schule von Mitschülern gehänselt worden. „Da wollte ich ihm zeigen, dass er nicht allein und nicht der Einzige ist“, so der Familienvater.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Stechen des Tattoos dauerte 30 Stunden

Anzeige

Also ließ er sich in einem Tattoostudio eine Kopie des Muttermals seines Sohnes auf dieselbe Seite der Brust tätowieren. „Ich erinnere mich noch, wie ich zu meiner ersten Sitzung kam. Nach etwa drei bis vier Stunden fragte ich den Tätowierer, wie weit er sei, und er antwortete: ‚Wir haben fast den Umriss.‘“ Insgesamt habe das Stechen mehrere Sitzungen und fast zwei Monate gedauert. 30 Stunden habe es gebraucht, bis das Tattoo vollständig fertig war.

Trotz der starken Schmerzen habe es sich gut angefühlt, sich das Muttermal stechen zu lassen. „Jetzt sind wir mit demselben Mal fürs Leben gezeichnet“, resümierte Derek Prue Sr.