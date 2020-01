Vater lässt achtjährigen Sohn in der Garage erfrieren

Anzeige

New York. Ein Polizeibeamter soll seinen achtjährigen Sohn gezwungen haben, bei Minusgraden in einer nicht beheizten Garage zu schlafen. Der Junge starb an Unterkühlung, wie "The New York Times" berichtet. Demnach habe der Vater noch lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, die aber zu spät kamen. Im Krankenhaus wurde der Junge offiziell für tot erklärt.

Die Polizei hat nun Anklage wegen Mordes gegen den Polizeibeamten erhoben. Auch seine Verlobte soll wegen unterlassender Hilfeleistung angeklagt werden. Die fünf Geschwister des toten Jungen wurden aus der Obhut des Paares genommen und nach Verhaftung ihres Vaters in eine "sichere Umgebung" gebracht, teilten die Behörden mit. Warum der Vater seinen Sohn in die Garage sperrte, ist noch unklar.

