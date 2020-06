Vater angeklagt: Baby stirbt nach Knochenbrüchen und Schütteltrauma

Anzeige

Oerlinghausen/Detmold. In Oerlinghausen bei Bielefeld soll ein 26 Jahre alter Vater sein Baby mehrfach so schwer misshandelt haben, dass es starb. Die Staatsanwaltschaft Detmold hat deshalb nun Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge erhoben, wie das dortige Landgericht am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde der Junge nur drei Monate alt.

Der Beschuldigte soll seinem Sohn seit dessen Geburt im Dezember 2019 zwei Rippen nahe der Wirbelsäule sowie einen Arm gebrochen haben und ihn schließlich so heftig geschüttelt haben, dass er im März an den Folgen des Traumas starb. Der deutsche Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Das Landgericht muss nun entscheiden, ob und wann es das Verfahren gegen den Mann eröffnet.