Vancouver: Mann sticht in Bibliothek auf Besucher ein – eine Tote

Vancouver. An einer Bibliothek in Kanada hat ein Mann offenbar wahllos auf Besucher eingestochen. Eine Frau sei getötet worden, sechs weitere Menschen hätten am Samstag (Ortszeit) Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Vancouver mit.

Tatmotiv unklar

Der polizeibekannte Angreifer sei in der Bücherei und davor auf Menschen losgegangen. Er sei in den 20ern und festgenommen worden. Informationen über ein Tatmotiv lägen noch nicht vor, sagte Ermittler Frank Jang. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Bill Blair, sprach von eine sinnloser Gewaltakt.

Ein Augenzeuge berichtete, eine blutende Frau sei auf ihn zugekommen und habe gesagt, sie sei gerade angestochen worden. Dann habe er weitere Verletzte gesehen. Der Angreifer sei offenbar in eine bestimmte Richtung unterwegs gewesen und habe jeden attackiert, der ihm über den Weg lief. „Da war ein Mann, da war eine ältere Frau, da war eine jüngere Frau, eine Mutter - eine zufällige Gruppe von Personen zur falschen Zeit am falschen Ort“, sagte der Zeuge.