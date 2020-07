Brand in Brandenburger Pflegeheim – ein Toter, viele Verletzte

Nach einem Brand in einem Pflegeheim in Brandenburg ist ein Mensch tot geborgen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es eine Vielzahl von verletzten Personen. Der Dachstuhl war am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.